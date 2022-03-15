نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان المطور للمرأة المتزوجة إلكترونيًا في المقال التالي
التسجيل في الضمان المطور للمرأة المتزوجة، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية على اختيار الأسر الفقيرة والأسر الأكثر احتياجا لتقديم الدعم المادي لها، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية بواسطة موقعها الإلكتروني عن بعض التعديلات المرتبطة بشروط الضمان الاجتماعي المطور، والتي من خلال تنفيذها يتم مساعدة المواطنين على إنجاز التسجيل والحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد شهريًا، وذلك وفق الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في النظام الجديد، وقد دعت الوزارة جميع الأفراد من مستحقي الحصول على معاش الضمان إلى القيام بتسجيل بياناتهم على منصة الوزارة لضمان الصرف الدوري لهم، وسوف نوضح لكم شروط التسجيل في الضمان المطور للمرأة المتزوجة.
شروط الضمان المطور للمرأة المتزوجة
تستطيع المرأة المتزوجة أن تحصل على معاش الضمان الاجتماعي، بعد أن تتوافر الشروط الخاصة بالتسجيل الآتية:
- وصول الزوجة إلى سن الشيخوخة.
- يجب أن يتم تقديم ما يثبت على إقامة الزوجة داخل السعودية إقامة مستمرة ودائمة، ويتم إثبات ذلك من خلال إيصال لعقد كهرباء، أو أصل عقد الإيجار.
- من حق الزوجة أن تحصل على معاش الضمن المطور في حالة غياب الزوج عنها أو انقطاع أخباره عنها لفترات زمنية طويلة.
- يجب ألا تمتلك الزوجة أي ممتلكات من عقارات أو أي أراضي داخل الأراضي السعودية.
- تصرف الزوجة الضمان في حالة إثبات الزوجة تعاطي الزوج للمخدرات ولا يوجد أي أبناء بينهما.
- تستحق الزوجة صرف الضمان في حالة دخول الزوج أحد سجون المملكة ويوجد أبناء بينهما.
- يجب ألا يزيد الدخل الشهري للزوجة عن الحد المانع الخاص الذي يحدده الضمان.
- يجب على المرأة المتزوجة من مواطن غير سعودي ولديها أولاد أن يكون الزوج ليس لديه قدرة على العمل.
- يشترط أن تكون المرأة الراغبة في التسجيل سعودية الجنسية أو يكون الزوج سعودي الجنسية.
- ألا تمتلك الزوجة أي سجلات تجارية أو أي سجلات مهنية.
طريقة تسجيل الزوجة بالضمان المطور
يتم التسجيل في منصة الضمان المطور للمتزوجات من خلال ترتيب الخطوات الآتية:
- يجب الدخول على: موقع الضمان الاجتماعي.
- يجب أن يتم الضغط “تسجيل جديد”.
- الدخول برقم الهوية الوطنية وتسجيل تاريخ الميلاد.
- إدراج كلمة المرور في المكان المخصص لذلك مع التأكيد علي التسجيل.
- إدخال رمز التحقيق المرئي في المكان المخصص له.
- ثم موافقة المستفيدة على شروط التسجيل وضوابطه.
- رفع أي وثائق تطلبها المنصة من أجل استكمال التسجيل الإلكتروني.
- تسجيل رقم الجوال المحمول، ثم الضغط على إرسال.
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