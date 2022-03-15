تسريبات بكجات يوم الخميس بيس 2021 حصريا 17 مارس هدايا بيس 2021 موبايل المجانية

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عمر شويل - جدة تسريبات بكجات يوم الخميس بيس 2021 ، كما ذكرنا الأسبوعين الماضيين أهم تسريبات بيس 2021 موبايل. والتي كانت الأسبوع الماضي بكجات ايكون مومنت بيس 2021 من فريق تشيلسي ومانشستر يونايتد الناديين المدرجين في قائمة الدوري الإنجليزي. وسيتم يتم نزول تحديث جديد يوم الخميس المقبل 17 من مارس بحجم صغير 7 ميجا فقط. وينتظر عشاق الساحرة المستديرة هذا التحديث أسبوعيا لشراء لاعبين ايكونيك مومنت بيس 2021 بعدد من الكوينز الذين يتحصلون عليها من اللعبة. واليوم سوف نتعرف سويا على أحداث الخميس المقبل من والمتوقع نزولها بنسبة تتخطى 90%. وذلك من خلال الفقرات التالية فتابعوا معي التالي.

تسريبات بكجات يوم الخميس بيس 2021 هدايا 17 مارس

تقوم كونامي بطرح عدة بكجات وكل أسبوع يتم نزول بكجين منهم. والبكجات السابقة كانت بايرن ميونخ، تشيلسي، برشلونة، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان. حيث قام العديد من المستخدمين بالفوز بلاعبين ايكون مومنت بيس 2021 مجانا ومنها المدفوع بالكوينز وذلك مباشرة بعد الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا من خلال هدايا بيس 2021 موبايل. ومن المتوقع هذا الأسبوع أيضا انه الأسبوع الأخير في الحصول على لاعبين ايكون مومنت مجانية وفي الفقرة التالية أبرز البكجات المتوقعة بنسبة كبيرة.

تسريبات بيس 2021 موبايل الخميس 17 مارس

تسريبات بكجات يوم الخميس بيس 2021 ستكون من بكجين مختلفين. وهو ايكون مومنت بيس 2021 من نادي أرسنال. وسيكون به لاعبين أقوياء والمتوقع منهم المدافع كامبل أفضل مدافع على الإطلاق في اللعبة. وكذلك خط الوسط المدافع جيلبرتو سيلفا أو باترك فييرا. وسيكون هناك فتحة مجانية عند فتح لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل مباشرة بعد التحديث ويتم الحصول عليها من خلال أيقونة مباراة parnter ويجب الفوز على فريق ارسنال بعدد من الأهداف على الأقل هدفين دون رد للحصول على الهدية من صندوق الهدايا المخصص في اللعبة.

أما بالنسبة للبكج الأخر من ايكونيك مومنت بيس 2021 من المتوقع بنسبة كبيرة نزول بكج A.C MILAN الإيطالي. وسوف يتضمن هذا البكج عدد من اللاعبين على رأسهم ريكاردو كاكا، وباولو مالديني. كذلك متوقع الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا من خلال التحديث وفتح اللعبة وستنبثق أيقونة بها هدايا بيس 2021 موبايل والتي ستتواجد في صندوق الهدايا. كما يتم الحصول على هؤلاء اللاعبين بعد الفتحة المجانية من خلال الكوينز وذلك يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا من خلال الخطوات القادمة في الفقرة التالية للحصول على ايكون مومنت بنجاح.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا

مثلما ذكرنا أن تسريبات بكجات يوم الخميس بيس 2021 ستكون قوية وبها لاعبين أقوياء. وسوف ينقلون فريقك من ترتيب إلى ترتيب أخر أقوى. كما يتطلب الحصول على هؤلاء اللاعبين بعضا من الكوينز وطريقة الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. هو أمرا هاما لكل محبي اللعبة وهناك فرصة حصرية من كونامي للحصول على 200 كوينز مجانية بدلا من 100 كوينز من خلال مباريات الداي. ويجب الفوز في مباريات DAY للحصول على 200 كوينز كل ثلاثة أيام تقريبا. وبذلك يمكن فتح لاعبين ايكونيك مومنت بيس 2021 بعدد من الكوينز الذي تم الفوز بها.

وهنا الآن لقد وصلنا لأبرز تسريبات بكجات يوم الخميس بيس 2021 تحديدا 17 مارس. ايكون مومنت بيس 2021 مجانا من ميلان الإيطالي وفريق ارسنال الإنجليزي. نتمنى لكم مبارايات ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.