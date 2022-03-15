عاجل- بيلاروسيا: اعتراض صاروخ أطلق من أوكرانيا باتجاه بلادنا

جدة - نرمين السيد - وكان لوكاشينكو، قد أكد خلال اجتماع مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، فى 11 مارس الجارى، أنّ بيلاروسيا كانت مستهدَفة أيضاً إلى جانب إقليم دونباس، وكشف خريطة توضح الإعداد لهجوم ضد روسيا وبيلاروسيا قبل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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