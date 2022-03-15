عاجل- يستهدف الجينوم.. أول دواء فى العالم لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة الوكالة الفيدرالية للطب الحيوى فى روسيا، فيرونيكا سكفورتسوفا، اليوم الثلاثاء، ابتكار "أول دواء لفيروس كورونا فى العالم، يعتمد على التداخل الفيروسى"، ويستهدف مواقع جينوم الفيروس.





وحسبما ذكر الموقع الرسمى للكرملين، اليوم، فقد أطلعت سكفورتسوفا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على الدواء الجديد فى إطار إطلاعه على المجالات الرئيسية لعمل الوكالة، بما فى ذلك الجهود المستمرة التى تبذلها من أجل اختبار نظام "اختبار أمبلى"، والدواء المضاد للفيروسات "مير"، ولقاح "كونفاسيل" الوقائى، وذلك خلال لقائهما اليوم.

وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، كانت الوكالة الفدرالية للطب الحيوى فى روسيا أعلنت منذ مارس 2020، أنها تقوم بتطوير مجموعة كاملة من أنظمة اختبار فيروس كورونا المستجد، والتى تسمى "اختبار أمبلى" AmpliTest، وهى اختبارات عالية الدقة وشديدة الحساسية، وقادرة على الكشف عن أصناف متحورات "أوميكرون" و"دلتا".

وأشار التقرير إلى أن هذا النظام يسمح بتقييم الوضع الوبائى والتنبؤ به، مع مراعاة الخصائص المختلفة تمامًا لمتحور "أوميكرون"، بالمقارنة بـ "دلتا"، وإجراء الحسابات اللازمة للمؤسسات الطبية.

وسجلت الوكالة "أول دواء فى العالم يعتمد على "التداخل الفيروسى" فى ديسمبر الماضى، وهو دواء عالى الدقة ومعدّل وراثيًا يعمل على إيقاف أحد مواقع جينوم فيروس "كورونا"، وهو الأكثر تحفّظًا ولا يتغير. كما أنه يقلل الدواء الحمل الفيروسى بمقدار 10 آلاف مرة، ولا يؤثر على الجينوم البشرى".

وأكدت رئيسة الوكالة الفدرالية للطب الحيوى فى روسيا، أن الدواء آمن للغاية، وغير سمّى بالنسبة للإنسان، لكنه يعمل بعد أول استنشاق. وتجرى الآن الدراسات السريرية الخارجية لاستخدام هذا الدواء بمجرد اكتشاف أول اختبار PCR إيجابى لدى المرضى. وأضافت أن التجربة تظهر أن استنشاق خمسة أيام كافية، بمعدل 3 مرات فى اليوم، من أجل الحصول على نتائج PCR سلبية.