المركزى الروسى يتخذ قرارا مهما بشأن الذهب

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى الروسى، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف شراء الذهب من البنوك ومؤسسات الائتمان فى روسيا من أجل تلبية طلب السكان على المعدن النفيس، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من اليوم.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، أشار البنك المركزى الروسى إلى سبب القرار، قائلاً إنه "فى الوقت الحالى، ازداد طلب السكان على شراء سبائك الذهب، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذه المعاملات". وكان البنك المركزى الروسى استأنف شراء الذهب فى السوق المحلية فى 28 فبراير 2022، وذلك بعد عامين تقريبا من تعليق هذه العمليات. ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قانونا جديدًا، فى وقت سابق من الشهر الجارى، يتضمن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب عند شرائها من قبل الأفراد فى روسيا، حيث تصل قيمة هذه الضريبة إلى 20%.

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