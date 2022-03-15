إضافة مستفيد جديد في سكني تعرف على الخطوات المطلوبة وشروط مستندات الدعم

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عمر شويل - جدة إضافة مستفيد جديد في سكني تعرف على الخطوات المطلوبة وأهم الشروط للدعم. يعتبر دعم سكني من أهم مصادر الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم مختلف الخدمات للمواطنين وذلك للإرتقاء بمستوى الدخل لديهم. كما تعمل الحكومة من أجل توفير للمواطن جميع المساعدات التي يحتاجوا إليها لتوفير جميع متطلباتهم. ولذلك فتوفر وزارة الإسكان السعودية لأصحاب الدخل الضعيف أو المتوسط دعم سكني. ونظراً لأهمية هذا الدعم فيعتبر كل أمر يختص به هو أمر هام يشغل بال جميع مستفيدي الدعم. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الخطوات المطلوبة لتسجيل مستفيد جديد بالدعم. وكذلك سوف نقوم بعرض الشروط المطلوبة للحصول على الدعم وكذلك خدمات المنصة. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة الاعتراض على الدعم سكني وكيفية متابعة طلب الاعتراض وأهم خدمات المنصة

إضافة مستفيد جديد في سكني

تقدم وزارة الإسكان السعودية خدمة تعتبر من أهم الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين من قبل الحكومة السعودية وهي خدمة سكني. حيث تقدم منصة سكني العديد من الخدمات والمساعدات المختلفة للمواطنين والذي يعتبر من أهمها الدعم الذي يتم تقديمه لهم. كما إنه هناك العديد من مستفيدي الدعم الذين يبحثون عن جميع المعلومات التي تختص بهذه الخدمة. ولذلك يعتبر من أكثر ما يهم مستفيدي الدعم هو كيفية تسجيل مستفيد جديد ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سكني ثم القيام بتسجيل الدخول ثم كتابة رقم الهوية الوطنية ويتم المتابعة يجب التأكيد على إنك لست روبوت ثم الضغط على التالي ثم القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم كتابة كلمة السر وكذلك رقم التفعيل وبعدها الضغط على خيار التسجيل ومنها خيار التقديم.

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم

كما قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها للموافقة للحصول على الدعم. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

إضافة مستفيد جديد في سكني وأهم خدمات منصة سكني

توفر منصة سكني العديد من الخدمات لمستفيدي المنصة ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة. ويمكننا عرض أهم هذه الخدمات كما يلي:

خدمة التمويل الإلكتروني

وكذلك خدمة التصاميم الهندسية

وكذلك خدمة حاسبة الدعم

خدمة توثيق عقود الإيجار

كما يوجد خدمة قائمة المقاولين

وأيضا خدمة التصميم الداخلي للمنازل.

المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في دعم سكني الجديد

فلقد قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديد مجموعة من المستندات والأوراق التي يجب أن يتم إرفاقها لكي يتم التسجيل في دعم سكني الجديد. ويمكننا عرض أهم هذه الأوراق كما يلي: