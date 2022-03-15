طريقة تسديد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة في السعودية 2022

طريقة تسديد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة في السعودية حيث يوجد العديد من الأسر التي لا تستطيع أن تلبي احتياجاتها الأساسية من المعيشة وتواجه صعوبات كثيرة في الحياه بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية فالدخل الذين يحصلون عليه لا يكفي بشكل شهري الاحتياجات اليومية ولهذا فانهم يعجزون عن سداد قيمة فاتورة الكهرباء لذالك أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة بهدف مساعدة محدودي الدخل من المواطنين السعوديين بنسبه تكاليف إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار ريال السعودي سنويا وجاء ذلك بعد استكشافات الجهات المعنية في الحكومة على عدم قدره عدد كبير من الأسر المحتاجة على تسديد فواتير الكهرباء وقدر عدد الأسر التي لم تقدر على تسديد فواتير الكهرباء بحوالي 700 ألف أسرة والتي تستهلك حسب مع رصدة هيئة تنظيم الكهرباء ووزارة الشؤون الاجتماعية كهرباء متوسط حوالي 200 ريال سعودي شهريا.

طريقة تسديد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة

والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة تعاونت مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ مبادرة تسديد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة عن طريق أليات جديده من خلالها يمكن مساعده المحتاجين ومحدودي الدخل من مواطني المملكة والأليات المقترح تنفيذها كالاتي:

يتم تحديد مبلغ معين بهدف تسديد فاتورة الكهرباء عن كل أسرة سعودية محتاجة. وبعد قضاء سنة إذا تخطت قيمة الفاتورة المدفوع المبلغ الذي تم تخصيصه أو تحديده يقوم صاحب الفاتورة بدفع المبلغ الزائد. أما في حالة إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من المبلغ الذي تم تخصيصه في الفاتورة يتم دفع باقي المبلغ المخصص لصاحب الفاتورة من أجل تشجيعيه على ترشيد الاستهلاك.

قيمة دعم فواتير الكهرباء حسب عدد أفراد الأسرة في السعودية

يوجد أكثر من طريقة لدفع فاتورة الكهرباء في المملكة السعودية حيث يوجد العديد من الجمعيات الخيرية المختصة بدفع فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة ذات الدخل الضعيف.

تقدر قيمة دعم الكهرباء للعائله المكونة من فردين أو ثلاثة ب 118 ريال سعودي.

ودعم الكهرباء الأسرة المكونة من 4 أفراد 130 ريال سعودي.

و 166 ريال سعودي للعائله المكونة من خمسه أفراد.

تزداد قيمة دعم الكهرباء حتى يصل للأسر المكونة من ستة أفراد إلى 206 ريال سعودي.

ومبلغ دعم الكهرباء للأسرة المكونة من 7 أفراد هو 264 ريال سعودي.

كما يقدم مبلغ دعم الكهرباء للأسرة من 8 أفراد و هو 246 ريال سعودي.

مبلغ دعم الكهرباء للأسرة المكونة من 9 أفراد هو 334 ريال سعودي.

ومبلغ دعم الكهرباء للأسرة المكونة من 10 أفراد هو 334 ريال السعودي.

كما يقدم دعم الكهرباء في المملكة للأسرة المكونة من 11 فرد 401 ريال سعودي.

أيضا دعم الكهرباء في المملكة للأسرة المكونة من 12 فرد ب 446 ريال سعودي.

دعم الكهرباء في المملكة للأسر الفقيرة المكونة من 13 فرد يقدر ب 522 ريال سعودي.

ودعم الكهرباء للأسر المحتاجة المكونة من 14 فرد يقدر 526 ريال سعودي.

ودعم الكهرباء للأسر المحتاجة المكونة و من 15 فرد يقدر 526 ريال سعودي.

وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زادت قيمة الدعم.

جمعيات تقوم بدفع فواتير الكهرباء للمحتاجين