طريقة تسديد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة في السعودية 2022

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طريقة تسديد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة في السعودية حيث يوجد العديد من الأسر التي لا تستطيع أن تلبي احتياجاتها الأساسية من المعيشة وتواجه صعوبات كثيرة في الحياه بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية فالدخل الذين يحصلون عليه لا يكفي بشكل شهري الاحتياجات اليومية ولهذا فانهم يعجزون عن سداد قيمة فاتورة الكهرباء لذالك أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة بهدف مساعدة محدودي الدخل من المواطنين السعوديين بنسبه تكاليف إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار ريال السعودي سنويا وجاء ذلك بعد استكشافات الجهات المعنية في الحكومة على عدم قدره عدد كبير من الأسر المحتاجة على تسديد فواتير الكهرباء وقدر عدد الأسر التي لم تقدر على تسديد فواتير الكهرباء بحوالي 700 ألف أسرة والتي تستهلك حسب مع رصدة هيئة تنظيم الكهرباء ووزارة الشؤون الاجتماعية كهرباء متوسط حوالي 200 ريال سعودي شهريا.
طريقة تسديد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة
والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة تعاونت مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ مبادرة تسديد فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة عن طريق أليات جديده من خلالها يمكن مساعده المحتاجين ومحدودي الدخل من مواطني المملكة والأليات المقترح تنفيذها كالاتي:
- يتم تحديد مبلغ معين بهدف تسديد فاتورة الكهرباء عن كل أسرة سعودية محتاجة.
- وبعد قضاء سنة إذا تخطت قيمة الفاتورة المدفوع المبلغ الذي تم تخصيصه أو تحديده يقوم صاحب الفاتورة بدفع المبلغ الزائد.
- أما في حالة إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من المبلغ الذي تم تخصيصه في الفاتورة يتم دفع باقي المبلغ المخصص لصاحب الفاتورة من أجل تشجيعيه على ترشيد الاستهلاك.
قيمة دعم فواتير الكهرباء حسب عدد أفراد الأسرة في السعودية
يوجد أكثر من طريقة لدفع فاتورة الكهرباء في المملكة السعودية حيث يوجد العديد من الجمعيات الخيرية المختصة بدفع فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة ذات الدخل الضعيف.
- تقدر قيمة دعم الكهرباء للعائله المكونة من فردين أو ثلاثة ب 118 ريال سعودي.
- ودعم الكهرباء الأسرة المكونة من 4 أفراد 130 ريال سعودي.
- و 166 ريال سعودي للعائله المكونة من خمسه أفراد.
- تزداد قيمة دعم الكهرباء حتى يصل للأسر المكونة من ستة أفراد إلى 206 ريال سعودي.
- ومبلغ دعم الكهرباء للأسرة المكونة من 7 أفراد هو 264 ريال سعودي.
- كما يقدم مبلغ دعم الكهرباء للأسرة من 8 أفراد و هو 246 ريال سعودي.
- مبلغ دعم الكهرباء للأسرة المكونة من 9 أفراد هو 334 ريال سعودي.
- ومبلغ دعم الكهرباء للأسرة المكونة من 10 أفراد هو 334 ريال السعودي.
- كما يقدم دعم الكهرباء في المملكة للأسرة المكونة من 11 فرد 401 ريال سعودي.
- أيضا دعم الكهرباء في المملكة للأسرة المكونة من 12 فرد ب 446 ريال سعودي.
- دعم الكهرباء في المملكة للأسر الفقيرة المكونة من 13 فرد يقدر ب 522 ريال سعودي.
- ودعم الكهرباء للأسر المحتاجة المكونة من 14 فرد يقدر 526 ريال سعودي.
- ودعم الكهرباء للأسر المحتاجة المكونة و من 15 فرد يقدر 526 ريال سعودي.
- وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زادت قيمة الدعم.
جمعيات تقوم بدفع فواتير الكهرباء للمحتاجين
- تقوم مؤسسة الوقف الخيري لؤلؤه علي دفع فواتير الكهرباء الأسر المحتاجة من ذوي الدخل الشهري الضعيف.
- كما توجد جمعية خيرية نسائية بالدمام بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك تعمل جمعية تراحم الخيرية ومقرها مدينه مكة المكرمة على دفع فواتير الكهرباء للأسرة الفقيرة من ذوي الدخل المحدود.
- تقوم أيضا جمعية نماء الأهلي في مكة المكرمة بالعديد من الأعمال الخيرية لدعم المواطنين في المملكة ومن كثر هذه الأعمال دفع فواتير الكهرباء والمياه للأسر الفقيرة وأيضا ادفع الايجارت.
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