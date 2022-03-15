موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022 وحالات إيقاف دعم التأمينات الاجتماعية المتطورة

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس لعام 2022 من أكثر الأمور التي تجذب اهتمام الكثير من المواطنين والإفراد في المملكة العربية السعودية وبالأخص الفئة التي تتقاض الدعم وفي ضوء هذا الحديث تهتم وزارة التنمية الاجتماعية بالمساهمات الكبيرة لصناديق المعاشات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتي تشمل الأفراد الذين يحصلون على معاشا في المواعيد المقررة رسميا والمقصود من ذلك كافة المواطنين المؤهلين وكبار السن الذين يحصلون على معاش لأخذي مستحقاتهم المالية الخاصة بهم لكي يتمكنوا من شراء كل متطلباتهم الحياتية دون الاحتياج إلى الغير في هذا الحديث سوف وتحدثت عن المزيد من التفاصيل حول موعد الضمان الاجتماعي المطور وحالات إيقاف الدعم.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022 في السعودية

من المعروف سابقا قد ذكرت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذا الشهر مارس وجميع الأشهر التي سبق فيها الحصول على المعاش وذلك باستثناء الأشهر القادمة هو يكون اخر يوم من الشهر الهجري الإسلامي.

وفي حالة إذا تصادف موعد صرف المعاش مع أحازة رسمية فهنا يستثنى هذا اليوم وذلك بتقديمه يوم أو تأخيره يوم ولكن قد تم تحديد موعد التامين الاجتماعي المطور شهر مارس والذي سوف يوافق اليوم الخميس 3 مارس 2022 ميلادية.

حالات يتم فيها إيقاف الضمان الاجتماعي المطور

سوف نذكر لكم حالات يتم فيها إيقاف دفع التأمينات الاجتماعية المطورة للمواطن السعودي ومن هذه الحالات: