عاجل- تصريح صادم من الأمم المتحدة حول الأطفال اللاجئين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الناطق باسم "اليونيسف" جيمس إلدر، فأن كل يوم على مدى الأيام العشرين الأخيرة فى أوكرانيا، تحول أكثر من 70 ألف طفل إلى لاجئين، ما يعادل "طفل كل ثانية"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.