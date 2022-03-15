الادعاء الروسى يطالب بسجن نافالنى 13 عاما

جدة - نرمين السيد - وقالت المدعية ناديجدا تيخونوفا، "أطالب بصدور حكم بالسجن 13 عاما على نافالنى يليها إطلاق سراح مشروط لمدة سنتين".

كان نافالنى أوقف فى 17 يناير 2021، فى مطار موسكو لدى عودته من ألمانيا حيث عولج من عملية تسميم خطرة تعرض لها فى سيبيريا فى أغسطس، ويحمل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

ولم تفتح روسيا أى تحقيق فى محاولة الاغتيال هذه مؤكدة عدم وجود أى مؤشر بهذا الاتجاه، ومتهمة برلين بعدم مشاركة التحاليل الطبية التى خضع لها المعارض.

وحكم على نافالنى المعارض لفساد النخب الروسية بالسجن سنتين ونصف السنة فى قضايا "احتيال" يعتبرها سياسية.