عاجل- تصريح جديد من الكرملين بشأن الضمانات الأمنية

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف: "لقد تغير الوضع، والمحادثات بحد ذاتها أمر مطلوب، ولكن ظهرت فروق جديدة وأولويات جديدة"، مشيرا إلى أن كل هذا يجب أن يؤخذ بالاعتبار فى المستقبل، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.