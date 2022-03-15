عاجل- هل تهاجم الصين أوكرانيا؟ سفير بكين فى كييف يعلن موقف بلاده

جدة - نرمين السيد - وقال السفير الصينى إن "الصين وأوكرانيا شريكان استراتيجيان، ويصادف العام الجارى الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكسفير يمكننى القول إن الصين ستكون قوة جيدة إلى الأبد بالنسبة لأوكرانيا على المستويين الاقتصادى والسياسي، وسنحترمها دائما وسنطور العلاقات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء نقلا عن الإدارة العسكرية.

وأضاف "الصين لن تهاجم أوكرانيا أبدا، وسنساعدها على وجه الخصوص فى الجانب الاقتصادى".

ومن جانبه، توجه رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى لفيف ماكسيم كوزيتسكى بالشكر إلى السفير الصينى على موقفه الداعم لأوكرانيا، وأشار إلى أن الصين أرسلت بالفعل شحنتين من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأوكرانى ومن المتوقع وصول الشحنة الثالثة غدا.

يُشار إلى أن السفارة الصينية انتقلت من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة لفيف ولا تزال تعمل هناك.