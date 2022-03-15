كييف تفرض حظر تجول لمدة 35 ساعة

فرضت سلطات مدينة كييف حظرا على التجول يبدأ مساء الثلاثاء، وذلك في أعقاب قصف روسي طال عددا من المباني السكنية في العاصمة الأوكرانية.

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن حظر التجول في المدينة سيفرض اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء وحتى السابعة صباح الخميس، بعد أن قصفت القوات الروسية المتمركزة خارج المدينة عدة مجمعات سكنية.

وأضاف كليتشكو أن "شخصين قتلا في أحدث إراقة للدماء"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع: "يمنع التنقل في أنحاء المدينة دون إذن خاص، باستثناء الذهاب إلى الملاجئ. العاصمة هي قلب أوكرانيا، وسندافع عنها. لن نتنازل عن كييف، التي تعتبر حاليا رمزا وقاعدة عمليات لحرية أوروبا وأمنها".

وقتل شخصان على الأقل صباح الثلاثاء، في قصف تعرض له مبنى سكني في كييف، حسبما أفاد جهاز الطوارئ الأوكراني.

وقال جهاز الطوارئ: "عثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصا"، مضيفا أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي غربي العاصمة.

وأوضح الجيش الأوكراني في بيان أن الضربات كانت قصفا مدفعيا استهدف منطقة سفياتوشينسكي بغرب كييف المتاخمة لضاحية إيربين التي شهدت بعض أسوأ المعارك في الحرب.

ووفق البيان فقد اندلعت ألسنة اللهب من المبنى السكني حيث استخدم رجال الإطفاء السلالم المتحركة لإخراج السكان.

وبين رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة كييف أوليكسي كوليبا، للتلفزيون الأوكراني أن القوات الروسية كثفت هجماتها ليلا على الضواحي الشمالية الغربية لإربين وهوستوميل وبوتشا.

كما استأنفت القوات الروسية، الثلاثاء، جهودها للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في الجنوب، وشنت قصفا مدفعيا جديدا على وسط مدينة خاركيف في الشرق، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على موقعها في "فيسبوك".