المرصد: روسيا تجند الآلاف في سوريا للقتال في أوكرانيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن روسيا أعدت قوائم بأكثر من 40 ألف مقاتل ينضوون ضمن قوات النظام السوري ومجموعات موالية لها ليكونوا على أهبة الاستعداد للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

وكان الكرملين قد أعلن في سابق، أنه سيسمح للسوريين ومواطنين من دول أخرى في الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب الجيش الروسي، الذي بدأ في 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن "سجل أكثر من 40 ألف سوري أسماءهم للقتال في أوكرانيا حتى الآن" عبر مراكز أقيمت في محافظات عدة بالتعاون بين عسكريين روس وسوريين ومجموعات موالية للنظام.

ونقلت فرانس عن عن رامي عبد الرحمن قوله إن "روسيا وافقت على 22 ألف مقاتل من بين المسجلين"، مشيراً إلى أن جميعهم ينضوون في مجموعات موالية للنظام أو في فرق ضمن القوات الحكومية، وقد تلقوا سابقاً تدريبات عسكرية روسية وشاركوا في القتال إلى جانب القوات الروسية في سوريا.

في المقابل، نفى المتحدث باسم لجنة المصالحة الوطنية، التابعة للحكومة السورية، عمر رحمون تسجيل أي شخص للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.

وقال لوكالة فرانس برس "لا يوجد حتى الآن أي اسم كُتب، وأي جندي سجّل في مركز، وأي شخص سافر إلى روسيا بغرض القتال في أوكرانيا"، مضيفاً "حتى اللحظة، كل ما أثير هو حديث إعلامي وليس له صلة على أرض الواقع".