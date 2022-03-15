أسهل طريقة هتلفي بيها ورق العنب بأستخدام المشط وفي وقت قصير بدون تعب

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طريقة لف ورق العنب بالمشط، بكل سهولة يمكن لف ورق العنب باستخدام المشط، حيث تعتبر طريقة اللف هذه من أسهل الطرق المتبعة في لف ورق العنب، والغرض منها تسهيل الأمور وتوفير الوقت والجهد على ربة المنزل، لأن لف ورق العنب من المهام الصعبة التي تستغرق وقت طويل، وبهذه الطريقة يمكن لف كمية كبيرة في وقت قصير، والجدير بالذكر أن المحشي من الوجبات المفضلة عند الجميع وبخاصة في فصل الشتاء.
طريقة لف ورق العنب بالمشط
المكونات:
- كيلو أرز أبيض.
- كيلو عصير طماطم.
- حزمتين شبت وبقدونس.
- ملعقتان ملح.
- ملعقة شطة.
- ملعقة فلفل أسود.
- فلفل حار.
- نصف كيلو ورق عنب.
- مشط الف.
طريقة التحضير:
- نحضر صلصة المحشي عن طريق وضع عصير الطماطم في حلة والبهارات عليها، وملعقة زيت وبصلة، ثم نتركها لتتسبك على النار.
- بعد ذلك نسلق ورق العنب.
- ثم نحضر صينية وبها الأرز المغسول، والصلصة وقطع الفلفل والشبت ونخلط الخلطة جيداً.
- ثم نصفي ورق العنب تماماً من أي ماء ليكون سهل في اللف.
- نحضر طبق مسطح ونضع الورق عليه ثم نقطع الورق بالحجم المناسب.
- ونضع ملعقة خلطة في ورقة العنب وبعدها على المشطة ونسحب للأمام قليلاً لنلف الورقة بالمشط.
- نكرر الخطوات السابقة ختي ننتهي من كمية ورق العنب الموجودة.
- تسوية ورق العنب والكرنب:
- نحضر حلة ونضع في القاع بصل وطماطم مقطعة.
- ثم نرص أصابع ورق العنب بشكل متساوي.
- نضع على الحلة نصف كوب شوربة لتسوية ورق العنب.
- ثم نضع الحلة على نار مرتفعة لتنضج.
خطوات بسيطة للف ورق العنب
توجد بعض الخطوات الأساسية التي تستخدم في حشو ورق العنب بطريقة المشط، كما يلي:
- أول خطوة وهي تحضير خليط الحشو المكون من أرز مع توابل وخضراوات معينة يشتهر بها المحشي.
- بعد ذلك نبدأ بسلق ورق العنب في ماء مغلي مضاف له كمون، وبهذا يكون جاهز للحشو.
- ثم نبدأ في استخدام خليط الأرز في حشو ورق العنب بعد سلقه وتصفيته تماماً من أي ماء ونضعه في طبق مسطح.
- بعد ذلك نضع المشط فوق ورقة العنب ونبدأ مباشرةً في توزيع الخليط على الورق حتى ننتهي من الكمية الموجودة من ورق العنب.
- بعدما ننتهي من لف ورق العنب باستخدام المستخدم، نحصل على كمية كبيرة من ورق العنب الملفوف ونسويه عن طريق وضعه في وعاء أو حلة حجمها مناسب ونضيف له الشوربة التي تساعد في التسوية.
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