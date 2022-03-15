توزيع الأسابيع الدراسية في الفصل الثالث الدراسي للطلاب 1443

توزيع الأسابيع الدراسية في الفصل الثالث، مع قرب موعد بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية بعد انتهاء الطلاب من اختبارات الفصل الدراسي الثاني، فقد كشف مصدر مسئول من وزارة التعليم السعودية توزيع الأسابيع في الفصل الثالث الدراسي بما في ذلك توزيع المواد الدراسية بتلك الأسابيع ومواعيد إجازات الفصل الثالث، حيث يعتبر الفصل الثالث نظامًا جديدًا على الطلاب وقد اعتادوا على انتهاء الفصل الثاني ومن ثم بدء إجازة نهاية العام الدراسي ولكن النظام الجديد ينص على وجود فصل دراسي ثالث له إجازاته واختباراته.

تقويم الفصل الدراسي الثالث 2022-1443

قسمت وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسي الحالي الدراسة إلى 3 فصول دراسية من أجل التطور بعملية التعليم والتعلم بالإضافة إلى وضع مناهج دراسية جديدة للطلاب لدراستها والانتفاع بها سواء للكبار أو الصغار من الطلاب، إذ تسعى السعودية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في الناحية التعليمية للقيام بالعملية التعليمية قدر المستطاع ولمساعدة الطلاب على الفهم وكسب المعلومات لا الحفظ كما اعتادوا وكذلك البحث بأنفسهم عن المعلومة.

وقد حددت الوزارة التقويم الدراسي الجديد للعام الحالي الذي يشمل الفصول الثلاثة وقد انتهى الطلاب من الفصل الدراسي الأول والآن ينهون اختبارات الفصل الدراسي الثاني وبعدها تبدأ إجازة الفصل الثاني قبل بداية الفصل الدراسي الثالث، وهناك عدة نقاط هامة تتخلل الفصل الدراسي الثالث هي:

تبدأ اختبارات الفترة الأولى في التاسع من شهر رمضان.

أما عن إجازة عيد الفطر فبدايتها من الرابع والعشرين من شهر رمضان.

تنتهي إجازة عيد الفطر ليعود الطلاب من جديد في السابع من شوال بعد عيد الفطر.

ومن ثم إجازة نهاية الأسبوع المطلوبة التي تشمل يوم الرابع والخامس والعشرين من شوال.

وتبدأ اختبارات الفترة الثانية بشهر ذي القعدة في السادس من الشهر.

ومن ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة في السادس عشر والسابع عشر من ذي القعدة.

أما عن الاختبارات النهائية فتبدأ في العشرين من شهر ذي القعدة.

توزيع الأسابيع الدراسية في الفصل الثالث

ويأتي توزيع الأسابيع الدراسية للطلاب بعد بداية الفصل الدراسي الثالث كالآتي: