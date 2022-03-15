نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2022 وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2022، أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية لكل المواطنين الذين يستعلمون عن رابط منظومة منحة الزواج. وسيمكن كل المواطنين من التقديم من خلاله، وتعد هذه المنحة من أبرز الخدمات التي أطلقتها الحكومة الليبية مؤخرا، والتي سيتم بموجبها تقديم الدعم المالي اللازم للمواطنين الليبيين، وقد تم الموافقة عليها بموجب القانون 27 لسنة 2013، ويتم صرفها للفئات المحتاجة من المواطنين من أجل تحقيق الاكتفاءالذاتي ولاستقرار المالي، هذا وتعتبر منحة المرأة والطفل من أهم المزايا التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية لكل الأسر المحتاجة، خصوصافي ظل الوضع الاجتماعي الراهن الذي تعيشه ليبيا، وستمنح لكل المحتاجين في مختلف المحافظات الليبية، وسنتحدث من خلال مقالنا عن الموضوع بشكل مفصل، تابعوا معنا.

رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2022

يستعلم الكثير من المواطنين الليبيين عن رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2022 أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية. وهي منحة تم استحداثها من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر الليبية المحتاجة، وقد كشف مسؤول من الوزارة بأن التسجيل في منحة الزوجة والأبناء يكون من خلال الموقع الذي استحدثته الوزارة لهذا الغرض عبر wcsg.sa.gov.ly، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع مشروع منحة الزوجة والأولاد من خلال الإنترنت. ثانيا: بعد الدخول للواجهة الرئيسية للموقع، يقوم بكتابة المعلومات الأساسية المطلوبة في الخانات المخصصة لها. وهي الرقم الوطني ورقم القيد الخاص برب الأسرة. ثالثا: في الصفحة الموالية يتوجب عليه أن يدرج رقم الهاتف الخاص به في الخانة المخصصة له. وفي المرحلة التي تليها يجب أن يقوم بتأكيد رقم الهاتف من خلال الرمز الذي سيصله على هاتفه. رابعا: بعد ذلك ستظهر في الصفحة الموالية كل بيانات المتقدم، عليه أن يتحقق من صحتها، ثم يكتب رقم الحساب البنكي الخاص به. أخيرا يتوجب على المتقدم أن يتحقق من صحة بياناته المدرجة، ثم ينقر علىزر التسجيل.

الفئات المعنية بمنحة الزوجة والابناء

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الفئات المعنية بالاستفادة من المنحة، ويمكن أن يحصل على المنحة كل من الأولاد والبنات الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر بعد. وتصرف المنحة أيضا للفتيات البالغات اللاتي لا يشغلن أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص بليبيا. وألا يكونوا مستفيدات من صندوق التضامن الليبي مع العلم بأن الجهات المعنية ستتحقق من ذلك من أجل التأكد.

بالإضافة إلى ما سبقن فهذه المنحة موجهة لكل النساء الماكثات بالبيوت ممن ليس لديهن أي دخل مادي أو عمل في أي قطاع. وسيحصلن بعد القبول على مبلغ مالي تصل قيمته إلى 150 دينار ليبي. أيضا يمكن لليبيات المتزوجات من رجال غير ليبيين أن يستفدن من المنحة. ويكون ذلك من خلال النماذج المرسلة إلى مختلف المكاتب المنتشرة بالمدن الليبية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

شروط الاستفادة من منحة الزوجة والابناء

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم وضع مجموعة من الشروط من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية بليبيا. ويتم بموجبها منح الدعم المالي لمستحقيه، وأهم شرط للحصول على منحة الزوجة والأبناء هو الجنسية الليبية. كما يمكن لزوجة الرجل غير الليبي أن تحصل على المنحة في حال لم يكن لديها أي مدخول مادي، مع العلم بأن الأبناء لا يجب أن يكونوا قد تجاوزوا سن الرشد.

بهذا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2022 الذي وضعته حكومة الوحدة الوطنية الليبية تحت تصرف كل المواطنين الراغبين في التسجيل، وهذا وفق الشروط المعلنة من وزارة الشؤون الاجتماعية.