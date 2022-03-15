عاجل- حزمة عقوبات جديدة على روسيا (ضغط اقتصادى أكبر)

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس الأوروبى، اليوم الثلاثاء، على تبنى الحزمة الرابعة من الإجراءات التقييدية ضد روسيا، ردًا على عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، فى خطوة حازت على ترحيب المفوضية الأوروبية.





وذكرت المفوضية - فى بيان نشرته عبر موقعها الرسمى - أن "هذه العقوبات تساهم بشكل أكبر فى تصعيد الضغط الاقتصادى على الكرملين وإعاقة قدرته على تمويل هجومه لأوكرانيا. وقد تم التنسيق بين بروكسل وشركاء دوليين، من بينهم الولايات المتحدة، لتفعيل هذه الحزمة".

وأضافت أن "التدابير المتفق عليها هى كما يلي: فرض حظر كامل لأى معاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة عبر مختلف القطاعات - ومن بين ذلك مجمع الكرملين الصناعى العسكرى. كما حظر الاتحاد الأوروبى استيراد منتجات الصلب، التى توفر ما يقرب من 3.3 مليار يورو فى عائدات التصدير لروسيا.

وسيتم توزيع حصص الاستيراد المتزايدة على دول ثالثة أخرى للتعويض، وحظر بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة فى قطاع الطاقة الروسى، مع استثناءات محدودة فى مجال الطاقة النووية المدنية ونقل بعض منتجات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبى، وحظر الاتحاد الأوروبى تصدير السلع الكمالية (مثل السيارات الفاخرة والمجوهرات وما إلى ذلك) لضرب النخب الروسية بشكل مباشر".

وتابع أنه "علاوة على ذلك، تم توسيع قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات لتشمل المزيد من النخبة من رجال الأعمال ونخب القلة المرتبطة بالكرملين، وكذلك الشركات النشطة فى المجالات العسكرية والدفاعية، والتى تدعم عملية أوكرانيا لوجستيًا وماديًا، وهناك أيضًا قوائم جديدة للجهات الفاعلة النشطة فى مجال المعلومات المضللة.

وفرض حظر على تصنيف الشركات الروسية من قبل وكالات التصنيف الائتمانى فى الاتحاد الأوروبى وتوفير خدمات التصنيف للعملاء الروس، مما سيؤدى إلى فقدانهم المزيد من الوصول إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي. وحرمان روسيا من وضع الدولة الأولى بالرعاية.

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبى، إلى جانب أعضاء آخرين فى منظمة التجارة العالمية، وافق اليوم على حرمان المنتجات والخدمات الروسية من معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً فى أسواق الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يؤدى هذا إلى تعليق الفوائد الكبيرة التى تتمتع بها روسيا كعضو فى منظمة التجارة العالمية وتحمى هذه الإجراءات ضد روسيا المصالح الأمنية الأساسية للاتحاد الأوروبى وشركائه فى ضوء عدوان روسيا غير المبرر ضد أوكرانيا.