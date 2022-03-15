عاجل- بولندا تعرض مساعدة أوكرانيا فى حماية تراثها الثقافى

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الثقافة البولندى بيوتر جلينشكى، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لمساعدة أوكرانيا فى حماية تراثها الثقافى وأرشيفاتها الوطنية والأعمال الفنية فى ظل القتال الدائر مع القوات الروسية فى عدة مناطق بالبلاد.





وقال جلينشكى - حسبما نقل "راديو بولندا" - إن بلاده ستوفر أماكن تخزين فى حال قررت أوكرانيا نقل القطع الفنية لحمايتها، معربا عن أمله فى ألا تصل الأوضاع لهذه لدرجة وأن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها. وكانت وزارة الثقافة البولندية، أعلنت إمداد المؤسسات الثقافية الأوكرانية بمعدات تمكنها من حماية وصيانة القطع الفنية من طفايات حريق وصوف معدنى وغيرها، مشيرة إلى أن خسارة التراث الثقافى الأوكرانى ستكون خسارة لا تعوض.

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