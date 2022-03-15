أبوالغيط: إعداد دراسة استراتيجية حول الأمن الغذائى لعرضها بالقمة المقبلة

جدة - نرمين السيد - شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى افتتاح أعمال الدورة الثامنة للمنتدى العربى للتنمية المستدامة، الذى تنظمه الإسكوا بمقرها فى بيروت بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من الشركاء.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن الأمين العام أثنى فى مستهل كلمته على جهود الاسكوا، مشيداً بحرصها على تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال المصدر إن أبو الغيط أشار إلى تبعات الأزمة الصحية التى ألقت أعباء إضافية على عاتق الدول العربية، وتسببت فى فقدان العديد من المكاسب التى حققتها قبل الجائحة، مشيرا على وجه الخصوص إلى الارتفاع المقلق لأرقام الفقر والجوع فى العالم العربى ومخاطر ذلك على أمن واستقرار المجتمعات.

ونبه أبو الغيط إلى تدهور أرقام الأمن الغذائى العربى بسبب آثار الجائحة وندرة المياه والتغير المناخى، مضيفاً فى هذا الشأن أن الحرب فى أوكرانيا ستكون لها تداعياتها على المنطقة العربية بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والسلع ومواد الطاقة.

وأضاف المصدر فى هذا السياق، أن الأمين العام أشار إلى أن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى، وإدراكا منه بخطورة هذه الأوضاع، قد أصدر فى اجتماعه الأخير قرارا بإعداد دراسة استراتيجية تكاملية حول الأمن الغذائى العربى، تمهيدا لعرضها على القمة العربية القادمة فى الجزائر، أو عرضها ضمن ملفات القمة التنموية الخامسة، المقرر عقدها مطلع العام القادم فى موريتانيا.

وحول سياسات التعافى من الجائحة، شدد الأمين العام على أهمية بناء قدرات المؤسسات، وتشجيع الاختيارات الاقتصادية المستدامة، وزيادة الاستثمار فى الرأسمال البشرى، بالإضافة إلى التغيير الذكى لأوجه الإنفاق.

كما تطرق أبو الغيط إلى آخر مستجدات جهود جامعة الدول العربية فى مجال التنمية المستدامة، مشيرا على وجه الخصوص إلى المبادرة العربية للقضاء على الجوع و إطلاق الشبكة العربية للعلوم و التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن المنتدى العربى للتنمية المستدامة يعالج و للسنة الثانية على التوالى موضوع التعافى من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما يستعرض جهود الدول العربية فى مجال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.