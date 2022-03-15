عاجل- ماكرون يلتقى عددا من الأوكرانيين غربى فرنسا

جدة - نرمين السيد - أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيلتقى فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بالأوكرانيين الذين تم استضافتهم فى مركز بإقليم "ماين ولوار" الواقع فى وسط غرب فرنسا والهاربين من الحرب الروسية على أوكرانيا.





وقالت الرئاسة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية- إن الرئيس ماكرون سيلتقى بالعائلات الأوكرانية التى وصلت خلال الأيام القليلة الأخيرة وعددهم 13 ألفا و500 لاجئ إلى فرنسا، وذلك وفقا للأرقام التى أعلنها وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين.

وأضافت أن وزير الداخلية الفرنسية و"مارلين شيابا" الوزيرة الفرنسية المفوضة لشؤون المواطنة سيرافقان الرئيس ماكرون لـ"مركز الاستعداد والمساعدة للعودة" الذى افتتح فى ضواحى "أنجيه" والذى يستقبل نحو خمسين أجنبيا.

وكان وزير الداخلية الفرنسية قد أعلن أمس الإثنين، بعد اجتماع للمركز الوزارى للأزمات أن فرنسا قادرة على استيعاب ما يصل إلى 100 ألف لاجئ، وأن جهدًا كبيرًا تبذله الدولة والمجتمعات المحلية، وأنها تواصل العمل على سيناريوهات حيث يمكنها الترحيب بالمزيد من اللاجئين.

يذكر أن أكثر من 2.8 مليون شخص من أوكرانيا فروا منذ بدء الحرب الروسية فى 24 فبراير الماضي، وفقا لآخر إحصاء نشرته أمس الأمم المتحدة، والذى حدد أيضا نزوح نحو مليونى شخص داخل أوكرانيا.