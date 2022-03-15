عاجل- روسيا تعلن تدمير 136 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت دمرت 136 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك حسبما أفادته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى. وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، منوها بأن كل محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسى "الناتو"، باءت بالفشل.

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