تخفيضات وخصومات جرير بالسعودية على الجوالات والأجهزة الذكية

تعتبر مكتبة الجرير من أفضل المراكز التي تبيع الأجهزة الإلكترونية بكل أنواعها وأيضا يتوفر ملحقاتها كأجهزة الجوال والكاميرات الذكية وكاميرات المراقبة بأنواعها وسماعات الأذن ويتوافر أيضا الكمبيوتر المحمول بجميع أنواعه ومركاته واليوم سوف نتعرف سويا على أهم عروض وخصومات مكتبة الجرير والجدير بالذكر أن كل الأسعار الأتية شاملة الضريبة.

عروض مكتبة الجرير على سماعات الرأس:

يتوافر داخل مكتبة جرير العديد من ماركات سماعات الرأس وسوف نستعرض منها:

ريزو كراكين kitty edition سماعة رأس للألعاب سلكى بسعر 819 ريال سعودي، كما تتوفر سماعة رأس إسترو A10 سماعة رأس للألعاب سلكى منفذ صوت 3.5 ومتوفر عليها خصم بقيمة 42% وأصبح سعرها بعد الخصم 199 ريال سعودي، وقد وفرت العروض والخصومات على السماعات مبلغ 150 ريال سعودي.

وأيضا تتوفر سماعة هايبر إكس أوربيت إس سماعة رأس للألعاب سلكى منفذ صوت 3.5 متوفرة بخصم 37% وقد أصبح سعرها بعد الخصم 899 ريال سعودي بدلا من 1449 ريال سعودي وقد وفرت العروض والخصومات على السماعة هايبر إكس مبلغ 550 ريال سعودي.

عروض وخصومات مكتبة الجرير على الجولات:

جوال سامسونج جالكسي رد فولد 3 سعة تخزين 256 جيجا بايت، رامات 12 جيجا بايت رام 5G متوفر بخصم 4%ليصبح سعره بعد الخصم 6499 ريال سعودي بدلا من 6799 ريال سعودي وقد وفرت لك عروض الجرير مبلغ 300 ريال سعودي وأيضا هدية قيمة بقيمة 569 ريال سعودي.

كما يتوفر جوال أبل أيفون 11 سعة تخزين 128 جيجا بايت LTE بإصدار 4G رامات 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود ويوجد عليه خصم 20% ليصبح سعره بعد الخصم في مكتبة الجرير 2399 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي وبذلك تكون قد وفرت 600 ريال سعودي من العروض والخصومات.

عروض الكمبيوتر المحمول فى مكتبة الجرير:

لينوفو 5 ايديا كمبيوتر محمول 14 بوصة الجيل الحادى عشر متوفر بخصم 6% ليصبح سعره بعد الخصم 3348 ريال سعودي بدلا من 3599 ريال سعودي وبذلك تكون قد وفرت من العروض مبلغ وقدره 251 ريال سعودي.

عروض مكتبة الجرير على الكاميرات الرقمية: