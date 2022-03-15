نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور تسجيل الدخول | الاستعلام عن الضمان SBIS.HRSD في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول، حيث يريد الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء الممكلة التعرف على نتيجة الأهلية الخاصة بهم والاستعلام عن الضمان المطور الخاص بهم، حيث طال انتظار المئات من المواطنين من الأفراد والأسر في موضوع حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور، حيث يوجد الكثير ممن تقدموا منذ أكثر من 25 يوم ولم يتم الإعلان عن نتائجهم، ولكن الوزارة تعلن بشكل يومي عن نتائج أهلية الكثير من الطلبات والتي يحتمل أن تكون منهم، فتابع معنا لتتعرف على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.
الضمان الاجتماعي المطور
وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور منذ العديد من الأشهر، والذي تميز بالعديد من المميزات والشروط الميسرة أكثر من النظام القديم، حيث إنه لم يصبح من ضمن الشروط ألا تمتلك وظيفة أو ما شابه.
حيث يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من نظام الدعم الجديد وهذا بشرط ألا يتعدى مجموع الدخل الخاص بهم الحد المانع، وهذا سواء كنت تمتلك وظيفة أم لا، وقد تعرفنا على كافة التفاصيل في مقال شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443.
تم التحقق بنجاح الضمان المطور
وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية التحقق من أهلية الضمان المطور، والتي يتم الإعلان عنها بشكل متزايد كل يوم من قبل الوزارة، وهذا خاصة بسبب كثرة الطلبات التي يتم بحث الأهلية الخاصة بها، وسنتعرف معكم على كيفية معرفة حالة طلبكم بكل سهولة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.
مصنة الدعم والحماية الاجتماعية المطور تسجيل الدخول
- اذهب إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور عبر الرابط الرسمي sbis.hrsd.gov.sa.
- ادخل رقم الهوية في المكان المخصص.
- ثم ادخل كلمة المرور وثم ادخل رمز التحقق الموضح أمامك.
- اضغط على زر تسجيل الدخول.
- ويمكنك تسجيل الدخول بطريقة أخرى عبر النفاذ الوطني الموحد، وهذا كما تعرفنا معكم تسجيل دخول نفاذ الضمان المطور.
- ثم بعدها في الصفحة اضغط على الطلبات.
- انزل إلى الأسفل قليلا.
- في حالة الإعلان عن حالة طلبك ستجد “تم التحقق بنجاح” وبجانبها حالة الأهلية (مقبول، غير مؤهل).
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