نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي سوناتا مستعملة للبيع سفينة الصحراء بأقل من 6.000 ريال في المقال التالي

هيونداي سوناتا سفينة الصحراء الجذابة، وتتميز سوناتا بكونها أحد أبرز الموديلات في الماركة التابعة لها، وتعد السيارة واحدة من الاختيارات القوية والجبارة في حالة البحث عن الأداء القوي والتصميم الجذاب وفي الوقت نفسه الاعتمادية بالإضافة إلى مصروفات التشغيل المعقولة، وتتميز جميع سيارات هونداي بالمزايا المشار إليها غير أن سوناتا هي سيارة بهكيل سيدان غير كبيرة الحجم تحتوي على محرك كبير ينتج قوة 198 حصان مكانيكي في موديل 2022، ويبحث الكثيرين عن سيارات سوناتا مستعملة للبيع بأرخص الأسعار وأنظف الحالات وفيما يلي بعضا من ذلك بأسعار رخيصة. هيونداي سوناتا مستعملة للبيع بحالات نظيفة بأقل من 6 آلاف ريال سعودي فيما يلي سيارة هيونداي سوناتا من موديل 2006، تمتلك السيارة قير اتوماتيكي، وتعمل بالبنزين.

من موديل 2006، تمتلك السيارة قير اتوماتيكي، وتعمل بالبنزين. وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على ماكينة 6 سلندر، السيارة فئة فل كامل الأعلى في موديلها.

السيارة تحتوي على شاشة اندرويد مع الكاميرا بالإضافة إلى أن حالة جميع زجاج السيارة جيدة.

تكييف السيارة يعمل بصورة ممتازة، السيارة على السوم ووصل حتى الآن إلى 8500 ريال.

لا يوجد أي حوادث في السيارة وحالة البودي جيدة أما حالة ناقل الحركة فهي ممتازة.

الممشى هو 224 ألف كيلومتر والسيارة تحتاج إلى بعض القطع الاستهلاكية، الفحص منتهي. سوناتا بأقل الأسعار في المملكة العربية السعودية وأجود الحالات بدون ملاحظات كذلك هناك سيارة هيونداي سوناتا في جدة، موديل صنع السيارة هو 2006، الممشى 290 ألف، نوع القير اتوماتيكي.

في جدة، موديل صنع السيارة هو 2006، الممشى 290 ألف، نوع القير اتوماتيكي. وفي الوقت نفسه السيارة باللون الفضي وحالة البودي جيدة ويحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة،.

الباب الأيمن الخاص بقائد السيارة به صدمة لم يتم تصلحيها، السيارة بدون حوادث غير الصدمة المشار إليها.

السعر هو 8500 ريال قابل للتفاوض وجميع المصروفات على المشتري.

زجاج السيارة جيد والمصابيح الأمامية تحتاج إلى تلميع أو تغيير. أرخص سوناتا في موديلها بالسعودية بسعر 6000 ريال والسعر قابل للتفاوض الحالة التالية هي لأرخص سيارة سوناتا في المملكة العربية السعودية في موديل 2006.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 6000 ريال سعودي، حالة السيارة بتقييم 6 من 10، السيارة في الرياض.

ممشى السيارة هو 300 ألف، السيارة مرشوش كامل، قير السيارة قير عادي وليس اتوماتيكي.

السعر قابل للتفاوض البسيط.

هناك ملحوظة واجبة على كل مشتري سيارة مستعملة خاصة السيارات من الموديلات قبل 2010 تحديدا.

عليك الكشف عن السيارة جيدا تجنبا لحدوث أي خداع أو تلاعب أو اخفاء لحقيقة وضع السيارة.

احضرمعك خبير واكشف على السيارة بالكمبيوتر مرتين ثم بعد ذلك قم بشراء بعد معرفة حالة السيارة الحقيقية. عمر شويل - جدة هيونداي سوناتا مستعملة للبيع سفينة الصحراء بأقل من 6.000 ريال - ثقفني

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