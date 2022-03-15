نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر مصر والسنغال 2022 اتحاد الكرة فتح الحجز عبر موقع تذكرتي tazkarti.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها الآن بالتزامن مع إعلان اتحاد الكرة عن طرح الحجز للتذاكر إلكترونياً، وقد حدد موقع إلكتروني لذلك وموعد للحجز وشروط لابد من توافرها في المشجع، وذلك من خلال موقع تذكرتي، ونظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا الموضوع لدي محبي ومشجعي الرياضة في مصر، فإننا من خلال موقعنا المتميز “ثقفني” نستعرض معكم الرابط المحدد للحجز بالخطوات، وتوضيح شروط الحصول على بطاقة مشجع للتمكن من الحصول على التذكرة، فهي مباراة مصيرية تحدد مصير المنتخب المصري في التأهل لمونديال العالم 2022.

رابط حجز تذاكر مصر والسنغال 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “tazkarti.com“.

الضغط على مربع رياضة تذاكر المباريات.

النقر على حجز المباراة المرغوب حضورها.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

يتم الحصول على كلمة المرور من خلال رسالة sms يرسلها القائمين على الموقع بعد التأكد من صحة البيانات.

تحميل صورة البطاقة الشخصية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

تحديد فئة وقيمة التذكرة وعدد التذاكر التي سيتم شراؤها.

دفع قيمة التذكرة إلكترونياً ثم طباعتها.

مباراة مصر والسنغال 2022

تعتبر مباراة مصر والسنغال أهم المباراة التي خاضها المنتخب المصري، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقام بقطر، حيث أنه هي المباراة الحاسمة لصعود المنتخب المصري في مباراة الذهاب المقرر إقامتها يوم 25 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كامل، والكل لديه أمل بالانتصار في هذه المباراة قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 29 مارس الجاري.

موعد بدء حجز التذاكر

أعلن موقع تذكرتي عن أنه يتم فتح حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال، اليوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022.

هذا ولم يتم تفعيل الحجز حتي كتابة المقال وسنتابع معكم حين يتم تفعيل الحجز.

وعليكم إتباع الخطوات المذكورة بعاليه لضمان الحجز والحصول على التذكرة.

شروط الحجز على موقع تذكرتي

حصول المشجع على التطعيم ضد فيروس كورونا.

أن تكون البيانات المسجلة على الموقع صحيحة وكاملة.

اختيار الحساب لكل مشجع “ترفيهي ورياضي” وليس ترفيهي فقط.

تحديد المباراة التي يرغب حضورها ودفع قيمة التذكرة إلكترونياً.

أسعار التذاكر