الكويت.. وزيرا الدفاع والداخلية يؤديان اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

جدة - نرمين السيد - أدى وزير الداخلية الكويتى الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الدفاع الكويتى الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اليمين الدستورية فى بداية جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، لمباشرة أعمالهما فى المجلس وفقا للمادة (91) من الدستور.





وتقضى المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله فى المجلس أو لجانه، يؤدى اليمين أمام المجلس فى جلسة علنية. وكان قد صدر يوم الأربعاء الماضى، مرسوم أميرى بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للداخلية والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فى دار يمامة باليوم ذاته وبحضور ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث أديا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت بمناسبة تعيينهما فى منصبيهما الجديدين.

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