عاجل- إجراء اقتصادى روسى ضد الدول السوفيتية السابقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، أمس الإثنين، فرض حظر مؤقت على صادرات الحبوب وأغلب صادرات السكر للدول السوفيتية السابقة، فيما قال وزير كبير إنهم سيواصلون تقديم تراخيص تصدير خاصة لمتعاملين فى إطار حصتها الحالية، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





ووقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، أمس الإثنين، على أمر بحظر تصدير السكر الأبيض والخام حتى 31 أغسطس، وحظر على صادرات القمح والشيلم والشعير والذرة إلى دول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى المجاورة حتى 30 يونيو.

بينما أعلنت نائبة رئيس الوزراء، فيكتوريا أبرامشينكو، أن السماح بتصدير الحبوب سيستمر فى إطار الحصة بموجب التراخيص الفردية.

وكانت موسكو قد أبدت قلقها، الأسبوع الماضى، إزاء سرعة وتيرة صادراتها من الحبوب إلى الدول السوفيتية السابقة المجاورة، والتى تتشارك معها فى مناطق جمركية حرة فى إطار الاتحاد الاقتصادى الأوراسى. ولا تخضع الإمدادات إلى دول الاتحاد لحصص تصدير الحبوب الروسية والضرائب الحالية.

وقال بيان الحكومة الروسية، إن الإجراءات اتخذت "لحماية سوق الغذاء المحلية فى مواجهة القيود الخارجية"، حيث تراجعت صادرات القمح الروسية 45% منذ بدء موسم التسويق الحالى لشهرى يونيو ويوليو بسبب انخفاض فى المحصول وضرائب على صادرات الحبوب، وتحديد حصة التصدير عند 11 مليون طن من الحبوب، منها 8 ملايين طن من القمح، للفترة من 15 فبراير إلى 30 يونيو.

فيما ارتفعت أسعار القمح الأوروبى، أمس الإثنين، بعدما نشرت وكالة أنباء "إنترفاكس" تقريرًا عن الحظر الروسى على صادرات الحبوب. ولم تشر فى البداية إلى الاستثناءات من الحظر.