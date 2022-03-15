عاجل- سيطرة كاملة.. مدينة أوكرانية جديدة فى قبضة روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط 16 هدفا جويا فى أوكرانيا، مشيرة إلى أن قواتها سيطرت بشكل كامل على أراضى منطقة خيرسون، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.