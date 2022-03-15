الهند.. قرار "صارم" بعد إطلاق صاروخ بالخطأ على باكستان

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، الثلاثاء، أنها تجري مراجعة خاصة بأنظمة الأسلحة، وذلك في أعقاب إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ على باكستان الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ للبرلمان، إن بلاده تجري مراجعة للإجراءات الدائمة المتعلقة بتشغيل وصيانة وفحص أنظمة الأسلحة.

وأضاف: "نعطي أولوية قصوى لسلامة وأمن أنظمة أسلحتنا. إذا اكتشفنا أي خلل فسيتم تصحيحه على الفور".

وتابع: "الهند أطلقت بطريق الخطأ صاروخا سقط في باكستان حوالي الساعة السابعة مساء الأربعاء الماضي خلال أعمال الصيانة والفحص الروتينية. بينما نأسف لهذا الحادث فإننا نشعر بالارتياح لأنه لم يتسبب في إصابة أحد بأذى"، وفقما نقلت "رويترز".

وأبلغ سينغ البرلمان أنه تم إصدار أمرا بإجراء تحقيق رسمي لتحديد سبب انطلاق الصاروخ، لافتا إلى أن أي أوجه قصور سيتم إصلاحها على الفور.

وتصاعد الغضب في باكستان من الحادث، حيث طالب مسؤولون بإجراء تحقيق مشترك.

وفي وقت سابق، قال الميجور جنرال بابار افتخار، إن القوات الجوية الباكستانية تتبعت الصاروخ منذ إطلاقه وطوال رحلته التي استغرقت 3 دقائق في المجال الجوي الباكستاني.

واحتج افتخار على "الانتهاك الصارخ"، وطالب الهند بتفسير، مضيفا أنه "عرض المدنيين للخطر".

وقالت الهند الأسبوع الماضي: "في حين أن الحادث مؤسف للغاية، فإنه من دواعي الارتياح عدم وقوع خسائر في الأرواح بسبب الحادث".

جدير بالذكر أن باكستان والهند عاشتا تاريخا من العلاقات المتوترة منذ حصولهما على الاستقلال عن الحكم البريطاني في عام 1947.