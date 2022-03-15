فاز سيردار بيردي محمدوف نجل رئيس تركمانستان بانتخابات الرئاسة، الثلاثاء، ليخلف والده في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في تركمانستان فوز سيردار، بعد تأخير في فرز الأصوات. وكان سيردار، نجل الزعيم قربان قولي بيردي محمدوف، المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات. وحصل سيردار وفق لجنة الانتخابات المركزية على نسبة 72.97 بالمئة من الأصوات، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس". وسادت حالة ترقب لنتيجة الانتخابات التي عقدت السبت الماضي، وذلك بعد إعلان السلطات يوم الأحد أنها بحاجة لمزيد من الوقت لفرز الأصوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجل رئيس تركمانستان يخلف والده في منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.