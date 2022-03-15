نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تاريخ نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور “النفاذ الوطني” للمحتاجين ومتى إيداع الضمان بالبنك sso.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن موعد تاريخ نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور “النفاذ الوطني” للمحتاجين وللمُسجلين الجدد والقدامى sso.hrsd.gov.sa ويعتبر الضمان الاجتماعي المطور الجديد أهم أعمدة مظلة الحماية الاجتماعية السعودية في الوقت الراهن، هذا وقد أعلن مصدر مسؤول عن قرب تاريخ صرف دفعة جديدة للمحتاجين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج الضمان المطور بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وأضاف المصدر أنه سيتم التواصل مع المستفيدين من خلال رسائل نصية على هواتفهم الجوالة، أما عن الغير مؤهلين والذين تم رفض طلباتهم سيتم الرد عليهم عبر رسالة نصية تفيد عدم استحقاقهم، ويمكنهم تقديم اعتراض أو إعادة تقديم اطلب بعد تصحيح الأخطاء التي قاموا بتسجيلها على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وستشمل الرسائل النصية موعد الإيداع والصرف في الحسابات البنكية لعملاء مستفيدي الضمان الاجتماعي. ويأتي صرف الدفعة الثالثة استكمالا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق من صرف الدفعة الأولى والثانية.

متى موعد صرف إيداع الضمان القديم تاريخ نزول راتب الضمان المطور للمحتاجين

وحسب ما هو مُعلن عن موعد صرف إيداع الضمان القديم ونزوله وإيداعه بحسابات المستفيدين المصرفية، حيث سيتم نزول الراتب يوم الأحد 3 أبريل 2022، الموافق نهاية يوم 2 من شهر رمضان 1443، وذلك حسب ماء جاء على لسان مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أما عن الموعد المقرر لصرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور لمن تقدموا بطلبات التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، فلم يتم تحديد موعده بعد، ولكن المؤشرات تؤكد أنه سيتم إصدار وصرف رواتب لدفعة جديدة قبل شهر رمضان، هذا ويطالب عملاء الضمان بتقديم موعد صرف الراتب الضمان ليكون قبل بداية شهر رمضان، لقضاء الاحتياجات المعيشية من السلع الخاصة بالشهر الكريم.

موعد تاريخ نزول راتب الضمان المطور “النفاذ الوطني” sso.hrsd.gov.sa