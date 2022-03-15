نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في معرض القهوة والشكولاتة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في معرض القهوة والشكولاتة 2022 من الأمور التي تهم مُحبي القهوة والشوكولاتة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يهدف المعرض لجمع مُحبيهم من كل مكان وذلك تعزيزًا للاقتصاد الوطني السعودي، ويُمكنك حجز تذاكر حضور تلك المعرض إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب لأي مكان رغبةً في توفير الجهد والوقت أيضًا، حيث يستطبق جهات دولية وأخرى عالمية.

معرض القهوة والشوكولاتة

هو واحد من المعرض التي هدفها جمع كافة مُحبي القهوة والشوكولاتة وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يستقطب لجهات محلية وأخرى دولية، فتلك المعرض يفتح الكثير من الآفاق في أسواق السعودية لكافة الأشخاص، كما أنها يُساهم في الترويج للكثير من المنتجات العالمية.

التسجيل في معرض القهوة والشكولاتة 2022

لكي تسجل في معرض القهوة للذهاب إليه خلال فترة الافتتاح لابد من اتباع الآتي:

الذهاب لموقع معرض القهوة الرسمي والشوكولاتة.

الضغط على خانة الحساب ثم اختر أيقونة تسجيل.

أدخل بياناتك الشخصية من الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرهم.

النقر على خانة أنا لست روبوت ثم َاضغط على تسجيل.

موعد معرض القهوة والشوكولاتة 2022

هذا المعرض ستبدأ فعاليته بالفعل يوم 16 مارس وسوف يستمر حتى 19 مارس يوم السبت، فالكثيرين يرغبون في التوجه إليه فهو يهدف لجمع كافة الأشخاص من مُحبي القهوة والشوكولاتة للارتقاء بهذه المهنو، حيث يُساهم هذا المعرض أيضًا في تعزيز الاقتصاد السعودي.

رابط حجز تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة 2022

يتساءل البعض عن رابط حجز تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة داخل أراضي المملكة والذي سيبدأ في 16 مارس ولكي يتمكنون من حضور فعاليات تلك المعرض ولابد من حجز التذاكر إلكترونيًا مع اتباع كافة الشروط المُعلن عنها من قبل القائمين على تلك المعرض لحضوره دون وجود أي عائق.

طرق التواصل مع المعرض الدولي للشكولاتة والقهوة

وفر هذا المعرض إمكانية التواصل معه بطرق مختلفة حتى يُسهل على كافة الأشخاص التواصل معه في حال الاستفسار أو مواجهة أي مشكلة والرغبة في حلها، لذا جاءت تلك الطرق على النحو التالي: