نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت السناب شات وإنشاء حساب سناب شات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن طريقة تثبيت السناب شات أحد الأسئلة المطروحة من خلال أغلب مستخدمي الهواتف الذكية، وهذا لأن سناب شات من تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يحتوي على خاصية إرسال الرسائل وفي نفس الوقت التصوير بتأثيرات مختلفة، وبذلك فهو ينافس تطبيق الانستغرام من حيث التصوير، وبالرغم من ذلك فمازال يتصدر قائمة التطبيقات المستخدمة بشكل أكبر في العالم، ولقد تم إنشاء التطبيق في 2011، وبه العديد من المزايا التي أخذت في التدرب من ذلك الوقت إلى وقتنا الحالى.

طريقة تثبيت السناب شات

إن تطبيق سناب شات يمثل أشهر التطبيقات التي تنتمي إلى فئة التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، ويحتل مكانة مهمة للمواطنين بجميع الأماكن بشكل يفوق الانستقرام وفيسبوك بسبب المميزات المتعددة له والخصائص الفريدة التي تميزه عن غيره من التطبيقات، حيث يتيح التطبيق إرسال الرسائل والصور والفيديو والتي يمكن أن تمتد لعشر ثواني، وللاستفادة من التطبيق يجب تثبيته بإحدى الطرق التالية:

طريقة تثبيت سناب شات للاندرويد

يمكن تثبيت سناب شات للأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال التالي:

التوجه إلى جوجل بلاي.

كتابة سناب شات بشريط البحث.

تظهر أيقونة باللون الأصفر وفي منتصفها شبح أبيض.

الضغط على تثبيت والانتظار إلى أن يتم تحميل وتثبيت التطبيق على الهاتف.

طريقة تثبيت سناب شات للايفون

وبالنسبة إلى الأجهزة التي تعمل بنظام ios يمكن من خلال آب ستور تثبيت التطبيق باتباع التالي:

الذهاب إلى آب ستور.

البحث عن سناب شات.

تظهر أيقونة تطبيق.

يتم النقر على تثبيت والانتظار إلى أن يتم تحميله على الهاتف.

إنشاء حساب سناب شات

يمكن إنشاء الحساب الخاص بالمستخدم على شات شات بعد أن يتم تحميله على الهاتف من خلال التالي:

فتح تطبيق سناب شات.

الضغط على التسجيل.

إضافة الاسم الأول والأخير.

الضغط على التسجيل والقبول.

إضافة تاريخ الميلاد.

النقر على المتابعة.

تحديد اسم المستخدم للحساب.

الضغط على المتابعة.

إضافة عنوان البريد الإلكتروني.

تسجيل كلمه سر من أجل حماية الحساب.

النقر على المتابعة.

تدوين رقم الهاتف.

الضغط على المتابعة.

النقر على الصور الصحيحة من أجل تأكيد الحساب.

الضغط على المتابعة.

رابط تنزيل سناب شات

إذا كنت لا تريد التوجه إلى جوجل بلاي أو آب ستور والبحث عن التطبيق تستطيع أن تضغط على الروابط الخاصة بالتحميل والتي توفره إليك، ثم عليك تسجيل الدخول بالحساب إذا كنت تمتلك واحد أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك.