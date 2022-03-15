نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية، في العاشر من كل شهر ميلادي تقوم شركة أرامكو للبنزين في السعودية بالإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في الشهر الجديد وقد تم الإعلان عن أسعار بنزين شهر مارس في السعودية بالفعل بيوم الخميس الماضي الموافق العاشر من شهر مارس بتمام الثانية عشر والنصف منتصف الليل، وقد تم البدء في تطبيق الأسعار الجديدة في جميع المؤسسات والفروع المخصصة بتوفير البنزين والعوادم المختلفة للمركبات لذلك نعرفكم في السطور القادمة على أسعار البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مارس

نظرًا للاضطرابات الفترة الماضية بين دولتي روسيا وأوكرانيا اللتان تعتبران أحد أكبر دول العالم لتوفير البنزين والقمح لجميع الدول فقد تأثر سعر البنزين كثيرًا بجانب الكثير من السلع الأخرى على المستوى العالمي، لهذا فإن هناك الكثير من التخوف بشأن استمرار زيادة الأسعار الفترة القادمة نتيجة لتلك الاضطرابات الحالية بينهما.

وقد قامت شركة أرامكو السعودية والتي تعتبر هي المسئول الأول في تحديد أسعار البنزين والنفط بالسعودية جراء الكثير من العوامل التي يتم وضعها في الحسبان بالإعلان عن الأسعار الجديدة، وبعد تحديد الأسعار يتم عرضها على الحكومة في السعودية ومن ثم الإعلان عنها لكافة المؤسسات ليتم العمل بها لحين موعد الشهر القادم حتى يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة.

سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022

أعلنت شركة أرامكو في السعودية يوم الخميس الماضي 10 مارس عن الأسعار الجديدة للبنزين والنفط في السعودية وتم العمل بها بدايةً من صباح يوم الجمعة التالي أي يوم أمس الموافق الحادي عشر من مارس، وجاءت الأسعار الجديدة كما يلي من خلال الجدول القادم:

ونجد في الجدول السابق أن هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين عن الشهر الماضي كما ذكرنا جراء الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار التي تجرى حاليًا بين روسيًا أكبر الدول المصدرة للبترول وبين أوكرانيا أكبر الدول المصدرة للقمح، وقد أثر ذلك كما نلاحظ على سعر البنزين والنفط وكذلك على منتجات الطعام والذهب، وحتى الآن لا توجد مؤشرات حول استقرار الأسعار.