إن كيف تستقبل شهر رمضان أمر مهم إلى جميع المسلمين في العالم، وهذا حيث يعد شهر رمضان من أهم الشهور في العام الهجري، كما يحرص الجميع على الاستفادة منه، وهذا لأنه شهر الخير والرحمة، كما أنه موسم ديني مميز يتطلع به الإنسان إلى التقرب من الله لذلك له أهمية كبيرة، كما يعد هذا الشهر الكريم أحد الحبال التي وفرها الله تعالى من أجل التعلق بها والوصول إلى الطاعة، وترتيب شهر رمضان هو التاسع بالعام الهجري، حيث يقوم الناس بأداء عبادته وفريضة الصيام.

كيف تستقبل شهر رمضان

لقد اعتادت الأسلاف الصالحة القيام ببعض الاستعدادات من أجل استقبال شهر رمضان الفضيل بطريقة تضمن لهم الفوز بالخيرات واغتنام رضا الله بالطرق التالية:

يجدد الإنسان عهده مع الله والإخلاص بنية الصيام، حيث تعد أمر أساسي مع بداية هذا الشهر الكريم، ويتعين على المسلم أن يعزم على استغلاله في تأدية العبادات والابتعاد عن السيئات والمعاصي وهذا لأن النية تعد أساس العمل.

إظهار السرور والفرحة والتي تعد سمات مميزة يحظى بها جميع المسلمين، حيث يجب استقبال هذا الموسم باستبشار الخير وكذلك الفرح والابتهاج.

الدعاء ببلوغ رمضان، حيث أن الدعاء ببلوغ هذا الشهر الكريم بكامل العافية والصحة يعد أمر مهم من الأمور التي حثت عليها الأسلاف الصالحة، كما أنه سمة من سمات النفس الصالحة والصدق اغتنام الخيرات.

التوبة إلى الله والتي تكون من خلال إصلاح علاقة العبد بربه بداية الشهر المبارك والابتعاد عن الأفعال والأعمال السيئة، وهذا لأن الذنوب والسيئات تعد من أسباب عدم التوفيق، كما تمثل السبب الأساسي بغياب لذة الطاعة، لهذا يجب على المسلم أن يحقق شروط التوبة المنحصرة بالندم والعزم على عدم العود لهذا الذنب مرة أخرى.

تدريب النفس وهذا يكون من خلال تعويدها على إتمام الطاعات بشكل مسبق مثل التدريب على تلاوة القرآن يومياً وقيام الليل والصيام.

تنقية القلب من الشبهات والشهوات الأعمال التي لا ترضي الله.

فضل شهر رمضان

شهر رمضان يمثل شهر هجري مبارك أكرم الله به العباد المسلمين لاغتنام الخير، كما أن الصيام به فرض، وما يجعله شهر مميز هو أن الخير به ليس كمثله باقي الشهور، حيث تجاب الدعوات وتقلل المعاصي وترتفع وتعلو وتسمو الروحانيات الإيمانية والأخلاق، بجانب احتوائه على ليلة القدر والتي تساوي خير ألف شهر، وللعام الحالي حسب توقعات الفلكية فإن شهر رمضان يأتي في 2 أبريل 2022