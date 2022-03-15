الصين ترفض أن تتأثّر بالعقوبات على موسكو

حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن بلاده ترفض أن تتأثر بالعقوبات الغربية التي تُفرَض على روسيا حسبما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الثلاثاء، في وقت يزداد الضغط على بكين لتكفّ عن دعمها لموسكو.

وقال وانغ يي خلال اتصال مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل ألباريس “إن الصين ليست طرفًا في الأزمة، ولا تزال ترغب بألّا تتأثر بالعقوبات”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نفت الصين مزاعم مسؤولين أمريكيين بأن روسيا سعت للحصول على مساعدة عسكرية من بكين، واتهمت واشنطن بنشر “معلومات مضللة خبيثة” من شأنها تصعيد الصراع في أوكرانيا.

وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين إن روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، مما أثار مخاوف في البيت الأبيض من أن بكين قد تقوض الجهود الغربية الرامية لمساعدة القوات الأوكرانية في الدفاع عن بلادهم.