رؤساء حكومات 3 دول أوروبية يزورون كييف

يتوجه رؤساء وزراء بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا إلى أوكرانيا في زيارة لكييف اليوم، ويعتزم هؤلاء الاجتماع مع رئيس أوكرانيا ومع رئيس وزرائها. وأفاد بيان للحكومة البولندية بأن: "رئيس مجلس الوزراء ماتيوز موراويكي ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الأمن القومي والدفاع ياروسلاف كاتشينسكي يتوجهون إلى جانب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ورئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانسا إلى كييف اليوم كممثلين عن المجلس الأوروبي للقاء رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ورئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال".

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