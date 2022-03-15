«فيسبوك» تتبرأ من التحريض على اغتيال بوتين

وفى بيان لها، أمس الإثنين، قالت الشركة الأمريكية، إن البيان الذى أصدرته سابقا بشان السماح موقتا باستخدام خطاب الكراهية ينطبق فقط على المستخدمين من داخل أوكرانيا، وهم من يوجهون تهديدات للعسكريين الروس، وذلك فقط فى سياق الحديث عن العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
ويأتى بيان "ميتا" فى أعقاب قيام روسيا بفتح تحقيقات واتخاذ إجراءات ضد الشركة، بسبب دعوات تحريضية ضد مواطنين روس، حيث دعت الرئاسة الروسية "الكرملين" فى وقت سابق، لاتخاذ تدابير ضد شركة "ميتا" إذا سمحت بمنشورات تحرض على الجيش الروسى.
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