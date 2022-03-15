عاجل- إجراء تصعيدى جديد من اليابان ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة المالية اليابانية، فى بيان نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن "اليابان فرضت عقوبات على 17 مواطنا روسيا وجمدت أصولهم فى اليابان وحظرت تحويل الأموال إلى هؤلاء الأشخاص بينهم رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الروسى جينادى زيوجانوف، والمشرع بمجلس الدوما ورجل الأعمال فيكتور فيكسيلبيرج".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، أن اليابان ستتصرف بما يتماشى مع مجموعة الدول السبع الأخرى بشأن العقوبات.

وقال ماتسونو للصحفيين فى مؤتمر صحفى: "بالنسبة للعقوبات فيما بعد سنواصل مراقبة الأوضاع وسنرد بشكل مناسب مع دول مجموعة السبع الأخرى".

كما فرضت طوكيو أيضًا عقوبات على البنك المركزى الروسى وسبعة بنوك خاصة، من بين منظمات أخرى، بالإضافة إلى العديد من الأفراد والبنوك والمنظمات البيلاروسية من البلاد بسبب دعمها للهجوم الروسى على أوكرانيا.