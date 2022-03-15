عاجل.. الصين تطالب أمريكا بتوضيح حول أنشطتها العسكرية البيولوجية

جدة - نرمين السيد - طالبت الصين، الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالتصرف بمسؤولية وتقديم توضيح شامل بشأن أنشطتها العسكرية البيولوجية، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "شينخوا" الصينية.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان، إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن كونها الدولة الوحيدة التى تعرقل إنشاء نظام للتحقق فى معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية.

وأضاف المسؤول الصينى خلال مؤتمر صحفى، أن "هذا سيساعد على استعادة ثقة المجتمع الدولى فى وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الدولية، وتعزيز الأمن البيولوجى العالمى". واعتبر أن "الأنشطة العسكرية البيولوجية فى أوكرانيا هى الشغل الشاغل للمجتمع الدولى".

كما وجه متحدث الخارجية الصينية أسئلة حول كيفية إنفاق الولايات المتحدة تمويلا يبلغ 200 مليون دولار فى المختبرات البيولوجية، وما نوع البحث الذى أجرته على مسببات الأمراض، ولماذا ترفض فتح المختبرات البيولوجية لإجراء تحقيقات مستقلة من قبل خبراء دوليين.

وقال تشاو لى جيان: "ردود الولايات المتحدة حتى الآن متناقضة مع ذاتها ومحيرة".

وكشفت روسيا، مؤخرًا، النقاب عن 30 مختبرًا بيولوجيًا فى شرق أوكرانيا، وأظهرت السلطات الروسية وثائق تثبت أن كييف كانت تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية ووبائية بمساعدة أمريكية، موضحة أن هذه المختبرات أنشئت بمطالبة من وكالة "DTR" التابعة للبنتاجون، بعض المختبرات لها طابع بحثى والأخرى لها علاقة بالأوبئة والجراثيم