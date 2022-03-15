عاجل- تقارير أوكرانية تزعم مقتل شخصين فى قصف روسى بـ كييف

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر، أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ظهر أمس الإثنين، من وسط العاصمة كييف، مطالبًا بدعم عسكرى غربى لوقف حرب روسيا على أوكرانيا، مشددا على أن بلاده فى حاجة لمنطقة حظر طيران لوقف القصف الروسى الذى لا يهدأ.

وتنفذ روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى، فى عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعى كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.