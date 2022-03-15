عاجل- أول رد من البنتاجون بشأن وجود جنود أمريكيين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال جون كيربى المتحدث باسم البنتاجون- اليوم الثلاثاء- إن "تعثر القوات الروسية يعود بشكل أساسى إلى المقاومة الأوكرانية والعقبات اللوجستية التى واجهتهم"، مشددا على أن الأجواء الأوكرانية متنازع عليها وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تعمل بفعالية.
وأشار إلى أن روسيا استهدفت قاعدة يافوريف الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى، مؤكدا أنه ليس هناك أى جنود أو متعاقدين أمريكيين فى يافوريف.
جدير بالذكر أن قاعدة يافوريف كانت مقرا لقوات الحرس الوطنى الأمريكية، القادمة من ولاية فلوريدا لتدريب الجنود الأوكرانيين.
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