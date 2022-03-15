عاجل- خطر يهدد أوروبا كلها.. تحذير شديد من روسيا بشأن أوكرانيا والبنتاجون

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، من أن المختبرات البيولوجية فى أوكرانيا تشكل تهديدًا، ليس لروسيا فقط، بل لكل أوروبا، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكشفت روسيا، مؤخرًا، النقاب عن 30 مختبرًا بيولوجيًا فى شرق أوكرانيا، وأظهرت السلطات الروسية وثائق تثبت أن كييف كانت تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية ووبائية بمساعدة أمريكية، موضحة أن هذه المختبرات أنشئت بمطالبة من وكالة "DTR" التابعة للبنتاجون، بعض المختبرات لها طابع بحثى والأخرى لها علاقة بالأوبئة والجراثيم وتتهم روسيا أوكرانيا بالعمل على أسلحة بيولوجية "ذات توجه عرقى" ضد سكان إقليم الدونباس، تحت قيادة الولايات المتحدة.

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