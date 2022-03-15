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ازداد البحث مؤخرًا على مؤشر البحث جوجل على طريقة تسجيل ولي الأمر في نظام نور لعام 1443هـ وخاصة من قبّل أولياء الأمور الجدد، حيث أن نظام نور هو نظام تعليم وتعلم عن بعد سعودي خاص بطلاب مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية، وتم إنشائه بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وفقًا لتداعياته وحفاظًا على أمن الطلاب، فقامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية وكان هذا النظام أحد هذه الإجراءات. كيفية وطريقة تسجيل ولي الأمر في نظام نور 1443هـ قم بالدخول على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بموقع “نظام نور ” الإلكتروني من الرابط الخاص به ثم انقر على تسجيل الدخول كمسجل جديد.

” الإلكتروني من الرابط الخاص به ثم انقر على تسجيل الدخول كمسجل جديد. املأ كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع بشكل صحيح بدون أي خطأ قد يعرّضك إلى المشاكل بعد ذلك.

انقر على أيقونة “التالي” حتى يقوم الموقع بمراجعة كل البيانات التي قمت بإدخالها

ثم يتم عرض كل سجل ولي الأمر واسم المستخدم الخاص به.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب أو رقم الإقامة ثم حدد صلة قرابتك بالطالب الذي تسجل من أجله.

حدد الجنسية وتاريخ ميلاد الطالب في حالة أنه مواطنًا سعوديًا أو تاريخ ميلاده في حالة كونه أحد الوافدين وتاريخ انتهاء وثيقته بالتقويم الهجري.

بعد انتهاء الخطوات السابقة قم بالنقر على أيقونة “تدقيق” حتى يتم مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها.

ستظهر أمامك علامة فالعلامة الحمراء تدل على وجود استكمال البيانات التي لم تقوم بملء خاناتها فهي خانات ضرورية وإجبارية.

أما العلامة الخضراء فتفيد نجاح عملية التسجيل .

وسيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك المحمول تشمل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

يمكنك الدخول مرة أخرى على الموقع وإدخال كلمة السر واسم المستخدم ورمز التحقق المرئي والدخول إلى حسابك وبدء الاستفادة منه.

ثم انقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد”. ما هي الخدمات التي يقدمها نظام نور للطلاب؟ يعمل النظام على إرسال كل النتائج الخاصة بالطلاب إلى أولياء الأمور.

تحتوي على كل تقارير الحضور والغياب.

تسهل عملية متابعة الطلبة في الامتحانات. عمر شويل - جدة فعال noor.moe.gov.sa تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر جديد 1443 - ثقفني

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