سلف الضمان الاجتماعي 2022 وكيفية الحصول علي سلفة من الضمان الاردني بالخطوات

موضوعنا اليوم عن طريقة التسجيل في سلف الضمان الاجتماعي 2022، فقامت الحكومة الأردنية بالاتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية بتقديم خدمة الحصول على سلفة من المنظمة وفقًا لشروط ومعايير محددة قامت المؤسسة أيضًا بتوضيحها، وهذه الخدمة مقدمة للأشخاص التي تعاني من ضائقة مالية شديدة حيث توفر لهم هذه السلفة بعض من الإمكانية في تحسين مستوى معيشتهم ومواكبة العصر الحالي، عصر الغلاء والركود في جميع مجالات الحياة في ظل الظروف الصعبة الحالية.

طريقة التسجيل في سلف الضمان الاجتماعي 2022

يجب اتباع بعض الخطوات حتى تتمكن من التسجيل في سلف الضمان الاجتماعي 2022م، وتتمثل الخطوات في كل مما يلي:-

قم بالدخول المباشر على رابط موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الإلكتروني الرسمي المخصص له.

سجل دخولك على الموقع كمستخدم جديد أو الدخول المباشر على الموقع كمسجل مسبق على الموقع.

من الواجهة الرئيسية للموقع قم باختيار “خدمة التقاعد” من القائمة التي تحتوي على كافة خدمات الموقع.

بعد ذلك قم باختيار خدمة “طلب سلفة المعاش” وبعد النقر على الخدمة سيتم توجيهك إلى صفحة البيانات التي يجب عليك ملئها ولكن بشكل صحيح تمامًا.

ثم قم بتحديد نوع الدفعة المطلوبة المقدمة ثم اختر المبلغ الذي تريد حصولك على سلفة وحدد عدد أقساطك التي يمكنك سدادها.

يجب عليك شرح الطريقة التي سيمكنك من خلالها استلام السلفة وأدخل كافة المعلومات الخاصة بك حتى يتم التحقق من هويتك.

بعد أن تتأكد من أنك قمت بإدخال كافة البيانات بشكل صحيح قم بالنقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

الحصول على سند مسبق من الضمان الاجتماعي الأردني

حتى تتمكن من الحصول على سند مسبق من مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب عليك القيام ببعض الخطوات كالآتي:-