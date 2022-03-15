عاجل- إجراء جديد من كوريا الجنوبية على خلفية الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة الكورية الجنوبية إرسال معدات عسكرية غير فتاكة بما فيها الخوذات الواقية من الرصاص إلى أوكرانيا، وذلك وسط دعوات متكررة من كييف لتقديم الدعم للمساعدة فى صد الهجوم الروسى.





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بو سيونج-تشان -وفقا لوكالة يونهاب للأنباء، اليوم الثلاثاء- إن الحكومة حددت المعدات المرسلة إلى أوكرانيا، وتجرى مشاورات تفصيلية حول كيفية شحنها وغيرها من القضايا.

ويشار إلى أن حزمة الدعم اللوجستى الكورى الجنوبى البالغ قيمته مليار وون (804,181 دولار أمريكي) تتكون من حوالى 20 عنصرا بما فيها الخيام والوجبات الجاهزة للأكل والمفارش وأدوات الإسعافات الأولية وغيرها، وقد أرسل الجانب الأوكرانى وثيقة إلى كوريا الجنوبية وغيرها من البلاد لطلب الدعم العسكرى والإنساني، وقالت الحكومة الكورية الجنوبية فى وقت سابق إنها ترى قيودا فيما يخص توفير أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وتدرس الخيارات المتاحة الأخرى لدعمها، وفى الشهر الماضي، قام كبير مبعوثى أوكرانيا لدى سول، دميترو بونومارينكو، بتوجيه دعوة محددة لكوريا الجنوبية للمساعدة فى تعزيز قدرات بلاده فى مجال الأمن السيبراني.

على صعيد متصل، قالت شركة الخطوط الجوية الكورية، الناقل الوطنى لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعلق رحلاتها إلى روسيا حتى أبريل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأوضحت الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير"، فى بيان لها، إنها ستوقف مؤقتا تشغيل طائرات الركاب إلى موسكو وفلاديفوستوك وطائرات الشحن المتجهة إلى أوروبا عبر موسكو حتى نهاية الشهر المقبل.

وذكرت أن الرحلات الجوية على بعض الطرق من إنتشون إلى أوروبا والولايات المتحدة ستتخذ منعطفا لتجنب المجال الجوى لروسيا وأوكرانيا.

وتشمل المسارات المتأثرة، الطرق المؤدية إلى لندن وباريس وأمستردام وفرانكفورت ونيويورك وأتلانتا وشيكاغو وواشنطن وبوسطن وتورنتو، وأن الرحلات باتجاه واحد إلى المدن ستستغرق وقتا أطول يصل إلى 3 ساعات.