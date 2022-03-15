رقم صادم.. ارتفاع أعداد وفيات وإصابات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء - أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و45 ألفا و820 وفاة، موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 79.5 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 42.9 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.3 مليون.

وتصدرت الولايات المتحدة - وفقا لأحدث البيانات - قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ965 ألفا و105 وفيات، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ655 ألفا و557 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 515 ألفا و974 وفاة.