البيت الأبيض: مناقشات أمريكية صينية حول العمليات الروسية فى أوكرانيا

وذكر البيت الأبيض -فى بيان مقتضب أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن- أن سوليفان أثار -خلال اجتماعه مع جيتشي- العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الصينية، وأجرى معه مناقشات جوهرية بشأن العمليات الروسية فى أوكرانيا.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الجانبين أكدا أهمية استمرار فتح خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة والصين.
وفى سياق متصل، كان قد قال المستشار بالرئاسة فى أوكرانيا، أوليكسى أريستوفيتش، إنه يرجح أن تنتهى العملية العسكرية التى تنفذها روسيا فى البلاد، فى أوائل مايو المقبل.
ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، أرجع أريستوفيتش، توقعه إلى أنه "سينفد ما لدى روسيا من الموارد التى تحتاجها فى مهاجمة أوكرانيا".
ونشرت عدة وسائل إعلام أوكرانية، مقطعًا مصورًا تحدث فيه أريستوفيتش قائلًا إن التوقيت الدقيق سيعتمد على كم الموارد التى يرغب الكرملين فى تخصيصها للحملة.
وأضاف: "أعتقد أنه فى موعد أقصاه مايو.. أوائل مايو.. سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير.. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة".
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