عاجل- البرازيل تخطر أمريكا بخطة إنتاجها للنفط

جدة - نرمين السيد - قال وزير المناجم والطاقة البرازيلى بينتو البوكريك، إنه تحدّث إلى نظيرته الأمريكية وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم، وأكد لها بأن البرازيل ستزيد إنتاجها النفطي.

وخلال المحادثات، أوضحت جرانهولم بأن دولا أخرى تتخذ قرارات مشابهة لتجنّب مزيد من التقلبّات فى أسواق النفط العالمية.

ولم يوضح الوزير البرازيلى بالتفصيل كمية الزيادة فى الإنتاج المقررة ولا الإطار الزمنى لها، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.